Atalanta-Lazio 0-0, spettacolo a metà: tanta intensità ma niente gol

Ancora uno 0-0 in questa giornata di campionato. All’Gewiss Stadium, Atalanta e Lazio si dividono la posta dopo una sfida combattuta, vibrante, ma priva di reti.

La squadra di Sarri parte con grande aggressività, mette pressione alta e prova subito a indirizzare il match. Con il passare dei minuti, però, è l’Atalanta a prendere in mano il gioco, alzando il baricentro e costringendo i biancocelesti sulla difensiva.

Nella ripresa il ritmo non cala, e sono proprio i nerazzurri a sfiorare più volte il vantaggio. L’occasione più clamorosa porta la firma di Zappacosta, che colpisce il palo e fa tremare lo stadio. Nonostante i tentativi finali, il risultato non si sblocca.

Un pareggio che muove leggermente la classifica: Atalanta a quota 11 punti, Lazio a 8.

Nel prossimo turno, la squadra di Juiric sarà di scena sul campo della Cremonese, mentre la Lazio tornerà all’Olimpico per affrontare la Juventus.