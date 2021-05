Atalanta-Juventus, insulti a Totti mentre si recava alla partita

A Reggio Emilia questa sera va in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. La novità di questa sera è il rientro dei tifosi nello stadio. Sono stati 4300 i tifosi che sono potuti entrare nell’impianto, ma fuori dallo stadio non sono mancati attimi di tensione. Una sessantina di tifosi juventini sprovvisti di biglietti sono infatti entrati in contatto con la tifoseria bergamasca. All’interno dei disordini però sono finiti anche Francesco Totti insieme al figlio Cristian, che sono stati riconosciuti e insultati mentre si recavano verso il Mapei Stadium. Alla fine l’intervento diplomatico della Digos ha calmato gli animi evitando che le due fazioni potessero entrare a contatto. Lo riporta sportface.it.