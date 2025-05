L’Atalanta continua la preparazione in vista del delicato match contro la Roma, valido per la 36ª giornata di Serie A, in programma lunedì 12 maggio alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. La sfida si preannuncia fondamentale per le ambizioni europee di entrambe le squadre, ma non mancano le preoccupazioni per Gian Piero Gasperini.

La notizia che agita l’ambiente nerazzurro riguarda infatti le condizioni fisiche di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano non ha preso parte all’allenamento con il resto del gruppo a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille della gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se potrà essere disponibile contro i giallorossi.

In vista dell’importante sfida, Odilon Kossounou ha svolto regolarmente la seduta con la squadra, mentre Marco Palestra e Stefan Posch hanno lavorato a parte, segno che anche su di loro ci sono valutazioni in corso per un eventuale rientro.

Fonte : Di Marzio