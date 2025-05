Brutte notizie per l’Atalanta a poche ore dalla delicata sfida di Serie A contro la Roma (fischio d’inizio alle 20:45 al Gewiss Stadium). Gian Piero Gasperini dovrà infatti rinunciare al suo capitano Rafael Tolói, fermato da un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. L’infortunio, confermato dal Corriere di Bergamo, impedisce al difensore di recuperare in tempo per la 36ª giornata di campionato.

L’assenza del brasiliano si aggiunge a una lista già affollata di defezioni in difesa: Isak Hien è squalificato, mentre Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac e Stefan Posch sono ancora fuori per infortunio. Anche Odilon Kossounou è appena tornato a lavorare in gruppo, ma le sue condizioni non garantiscono una partenza da titolare.

Difesa da inventare:

In questo contesto, Gasperini dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza nel pacchetto arretrato. L’unico centrale pienamente disponibile è Berat Djimsiti. Il tecnico bergamasco potrebbe dunque essere costretto ad adattare centrocampisti come De Roon alla linea difensiva, oppure arretrare esterni di ruolo per tamponare le assenze.