L’amore tra Gian Piero Gasperini e i tifosi dell’Atalanta non conosce incrinature, nemmeno nei momenti più delicati. Proprio mentre il futuro del tecnico di Grugliasco appare incerto, la tifoseria nerazzurra ha deciso di scendere in campo con un forte segnale di sostegno. Un lungo e appassionato comunicato diffuso sui social ha espresso la chiara posizione della curva e di gran parte del popolo atalantino: “Gasperini deve restare!”

Il messaggio, condiviso in queste ore e divenuto virale tra i sostenitori della Dea, non risparmia critiche alla situazione di stallo che si è venuta a creare tra l’allenatore e la società. “A prescindere da tutte le chiacchiere da bar sul Mister e sul suo incontro con altre società, restano alcune domande non risposte: perché si è arrivati a questo punto, quando è stato lui stesso a definire le divergenze ‘superabili’?” si legge nel testo, che sottolinea la frustrazione per la mancanza di chiarezza e comunicazione.

Per i tifosi, però, non c’è dubbio su quale direzione seguire: “Il binomio Gasperini-Società deve continuare per il bene dell’Atalanta e dei suoi tifosi, lo dicono questi 9 anni indimenticabili!”

Il comunicato si chiude con un invito concreto all’unità e alla mobilitazione. L’appuntamento è per questa sera alle ore 20:00 in Piazza Matteotti, nel cuore di Bergamo. Un raduno simbolico, per provare – come scrivono gli stessi tifosi – “a prendere idealmente le mani di entrambi e farle stringere in una stretta che ci porti verso nuovi e importanti traguardi.”