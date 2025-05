Il futuro di Gian Piero Gasperini resta incerto. L’Atalanta ha proposto al tecnico un rinnovo di contratto fino al 2027, ma l’ex allenatore del Genoa non ha ancora sciolto le riserve. Nel frattempo, dopo la sconfitta contro il Parma nell’ultima giornata di campionato, Gasperini ha parlato apertamente in conferenza stampa, esprimendo con chiarezza le sue aspettative e quelle del club per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, le parole del tecnico non sarebbero state ben accolte dalla proprietà, in particolare dalla componente americana. Una situazione da tenere sotto osservazione, soprattutto alla luce del rinnovo ancora in sospeso.