Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match contro la Roma vinto per 2-1. Queste le sue parole:

Si aspettava Sulemana?

“Sono felice per lui perché ha avuto poche soddisfazione. Ha nelle sue corde queste capacità di tiro. C’è stato poco spazio per lui ma non ha mai mollato. È uno molto positivo. Sono felice per lui. Un gol che gli da una soddisfazione meritata”.

Le sue emozioni?

“Sono felice perché la Champions è un traguardo fantastico per l’Atalanta. Questo è il massimo dei nostri traguardi. E abbiamo messo in fila tante squadre che ci sono dietro come Juventus, Milan, Lazio, Roma, Fiorentina, Bologna… Tutte squadre forti che hanno reso questo campionato bellissimo con degli ambienti straordinari. Quest’anno gli stadi sono stati sempre stati pieni e c’è sempre stato grande entusiasmo. E l’Atalanta è ancora lì anche quest’anno. Felice per i ragazzi perché è stata una stagione lunga ma sempre con alcuni picchi fantastici e momenti di difficoltà che hanno avuto un po’ tutti. Abbiamo fatto lo sprint decisivo al momento giusto”.

Resta?

“Questa sera è una di quelle bellissime ora abbiamo due settimane per goderci questa stagione. È stata molto avvincente anche in Europa dove siamo arrivati noni. Per noi è stato formidabile. Abbiamo il tempo e il modo per pensare al resto”.

Si festeggia stasera?

“Sì subito”.