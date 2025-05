Dopo un’altra stagione da protagonista in Italia e in Europa, Gian Piero Gasperini si trova ancora una volta davanti a un bivio. L’Atalanta vorrebbe proseguire il cammino con il suo storico allenatore e ha già messo sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2027, un anno in più rispetto all’attuale scadenza fissata al 2026.

A riportarlo è Sky Sport, sottolineando come Gasperini non abbia ancora preso una decisione definitiva: l’allenatore si prenderà il tempo necessario per riflettere, ma una sua permanenza a Bergamo non è da escludere. Il rapporto con l’ambiente e i risultati ottenuti restano solidi, anche se le sirene di altri club, Roma in primis, continuano a farsi sentire.

Proprio nella capitale, i tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione polemico contro il tecnico nerazzurro fuori dallo stadio Olimpico, segnale di un possibile scetticismo nei suoi confronti. Intanto a Trigoria si continua a lavorare alla successione di Ranieri, con Francesco Farioli, fresco di addio all’Ajax, tra i nomi seguiti con attenzione.