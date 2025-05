L’Atalanta è tornata al lavoro per preparare al meglio la sfida interna con la Roma. I ragazzi di Gasperini puntano al successo per mettere un grande punto sulla qualificazione alla prossima Champions League. Tra i recuperati, come riporta TMW, il centrale ivoriano Odilon Kossounou, uscito anzitempo domenica scorsa nella vittoriosa sfida contro il Monza.

Un recupero, questo, che per Gasp è una boccata d’ossigeno per ciò che riguarda la difesa, in quanto per la sfida contro i giallorossi non saranno disponibili Hien – squalificato – e Posch – alle prese con un infortunio dal quale potrebbe non recuperare per la sfida di lunedì. A questi si aggiungono le assenze di lungo corso di Scalvini e Kolasinac.