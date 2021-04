Atalanta, Gasperini: “Con la Roma sbagliati gol che avrebbe segnato anche un ragazzino”

Alla vigilia della sfida contro il Bologna Giampiero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico è tornato sul pareggio contro la Roma dell’ultimo turno evidenziando gli errori in fase offensiva. Queste le sue parole:

«Parliamo dei 65 punti che abbiamo fatto, non dei 6 persi tra Bologna, Torino al ritorno e Roma giovedì. Ho dormito tranquillo, perché la prestazione dopo quella con la Juve ci soddisfa. C’è stato un ritardo in uscita sul gol di Cristante e forse Gollini partendo prima avrebbe potuto pararla. Ha pesato l’espulsione di Gosens, come i gol sbagliati che magari avrebbe segnato anche un ragazzino o un amatore. Nel secondo tempo Muriel e Romero potevano chiuderla».