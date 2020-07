Atalanta, Gasperini: “Ci manca un punto per la Champions. Non so se la Roma sarà in grado di vincerle tutte”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida con l’Hellas Verona, terminata 1-1. Queste le sue parole:

Avete fallito la possibilità di centrare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League…

Abbiamo la possibilità di arrivare in Champions League, ci manca solo un punto. Non so se la Roma sarà in grado di vincerle tutte. Dobbiamo valutare questa partita contro una squadra che stava bene. Loro avevano voglia di rivalsa, dopo una partita, contro la Roma, in cui si sono lamentati molto. Noi comunque abbiamo fatto bene.