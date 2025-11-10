Esattamente un anno dopo l’addio alla Roma, Ivan Juric viene sollevato dall’incarico anche sulla panchina dell’Atalanta. Il club nerazzurro ha ufficializzato l’esonero del tecnico croato dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo e un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Nel comunicato diramato dalla società si legge: “Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro”.

Juric paga un rendimento altalenante e una gestione tecnica che non ha mai pienamente convinto la piazza bergamasca. L’ultima sconfitta contro il Sassuolo ha rappresentato il punto di rottura definitivo, con la dirigenza che ha deciso di voltare pagina.