Atalanta, De Roon provoca ancora: “Nessun portachiavi da vedere” – FOTO

Marten De Roon continua a mandare provocazioni alla Roma e a Mourinho. Il centrocampista olandese, tifoso del Feyenoord, aveva postato dopo la vittoria contro la Roma una foto sul suo canale Instagram che lo ritrae con un portachiavi dell’Europa League in mano e l’annessa descrizione che recita: “Quando hai radici a Rotterdam e batti l’AS Roma”.

Ieri sera, al termine della partita vinta dall’Atalanta contro il Torino di Juric, il centrocampista ha mandato un altro chiaro riferimento ai giallorossi. Sotto la foto che ritrae la squadra di Gasperini esultare per un goal, l’olandese come descrizione ha scritto: “Non preoccupatevi, non c’è nessun portachiavi da vedere in questa foto”.