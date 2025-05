Gian Piero Gasperini ha avuto un incontro con la dirigenza della Roma, su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, l’allenatore della Dea ha scelto di prendersi del tempo per riflettere. I dubbi principali riguardano il progetto tecnico e le reali ambizioni di rafforzamento del club giallorosso.

Nel frattempo, a Bergamo si continua a sperare in un suo ripensamento. Non sarebbe certo la prima volta che Gasperini valuta altre opzioni per poi decidere di restare nella città che lo ha incoronato re.

E proprio da Bergamo è arrivato un segnale chiaro: nella notte sono apparsi due striscioni. Il primo, un messaggio di fiducia e unità: “Gasperini e società, avanti insieme per far sognare questa città”. Il secondo, più critico, era rivolto a Stephen Pagliuca, azionista di maggioranza con cui il tecnico non ha mai avuto un grande feeling: “Pagliuca, l’Atalanta non è una plusvalenza: merita rispetto e presenza”.

Il futuro di Gasperini resta in bilico, ma l’affetto della città è più vivo che mai.