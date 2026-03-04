A otto anni da quel tragico 4 marzo 2018, il calcio italiano si ferma ancora una volta nel ricordo di Davide Astori. Una ferita che non si è mai rimarginata, nel giorno in cui la sua scomparsa sconvolse l’intero movimento sportivo e lasciò un vuoto profondo tra compagni, tifosi e addetti ai lavori.

Era il 4 marzo 2018 quando il capitano della Fiorentina venne trovato senza vita in una camera d’albergo a Udine, alla vigilia della sfida di campionato. Astori, che in carriera aveva vestito anche la maglia della Roma, è stato ricordato proprio dal club giallorosso con un messaggio pubblicato su X: “Per sempre Davide”.

Un pensiero semplice ma carico di significato, per onorare non solo il calciatore, ma soprattutto l’uomo. Il suo ricordo resta vivo nel cuore di tutto il calcio italiano, che continua a stringersi attorno alla sua famiglia e a custodire la memoria di un professionista esemplare.