Il ritorno di un ex, soprattutto quando accompagnato da aspettative di riscatto, non è mai una garanzia di successo immediato. E quando le prestazioni faticano ad arrivare, il giudizio del pubblico diventa rapidamente severo, specie in un ambiente esigente come quello della Premier League.

Non è sbocciato l’amore tra Leon Bailey e i tifosi dell’Aston Villa. L’esterno giamaicano, rientrato a Birmingham dopo la parentesi negativa alla Roma con l’obiettivo di ritrovare fiducia e continuità, non è riuscito finora a lasciare il segno. Dal suo ritorno è sempre partito dalla panchina e, nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, le sue prestazioni hanno alimentato più dubbi che certezze.

Le critiche si sono intensificate dopo l’ultima gara contro il Bournemouth: entrato nella ripresa, Bailey non ha inciso, chiudendo con zero dribbling riusciti, cinque possessi persi e nessun tiro verso la porta. Sui social, i tifosi dei Villans si sono scatenati con commenti durissimi come “Possiamo rimandarlo alla Roma?” o “Ora è chiaro perché la Roma lo ha spedito indietro”. Un clima di delusione che contrasta con le aspettative iniziali.