Gian Piero Gasperini ha parlato al termine dell’amichevole persa in casa dell’Aston Villa per 4-0. Queste le sue parole:

Cosa non ha funzionato questa sera?

“L’impegno è stato encomiabile, non c’è niente da dire. Abbiamo sempre cercato di tenere il campo al massimo. A tratti sono state fatte delle buone cose ma non siamo stati incisivi. Però abbiamo fatto bene sul piano del gioco e sul piano del rubare palla. Purtroppo abbiamo preso gol in cui ci sono andati via a difesa schierata però va dato merito agli avversari che hanno 1-2 marce in più. Ad agosto non devi esaltarti quando vinci ma non devi nemmeno deprimerti quando perdi. Dobbiamo fare meglio”.

L’abbiamo sentita dire “puntalo, puntalo”. Serve coraggio?

“Si può fare, anche Cherubini ha avuto buoni spunti, così come Soulé. Per un tempo abbiamo fatto fatica. Sul piano della costruzione del gioco sono state fatte buone cose. Loro quando partivano ci hanno messo in difficoltà. Alcune prestazioni sono state buone. Dei nuovi mi è piaciuto El Aynaoui. Dobbiamo prendere delle cose buone e applicarci come stiamo facendo”.

Sul mercato mette pressione, non c’è il rischio che i club giochino al rialzo sapendo la necessità di acquistare della Roma?

“Pensa che questo ci complica le cose? Non so, mi auguro di no, di non creare complicazioni. Non so se sia una complicazione, speriamo di no”.

La fase offensiva è quella meno soddisfacente dopo questa sera?

“Abbiamo preso anche qualche gol, non è facile contro questa squadra che in questo momento è sicuramente veloce. Anche quando abbiamo tenuto bene il gioco siamo stati poco incisivi. Non è facile contro questa squadra, è un qualcosa che dobbiamo migliorare”.

Ci sono più meccanismi tattici da allenare o più la parte atletica?

“C’è un po’ di tutto, anche la qualità degli avversari. In questo momento la squadra ha elementi di velocità che ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo cercato di tenere il campo, anche col risultato negativo non ci sono mai state situazioni di scoramento e questo è molto positivo”.

Come è stata la partita di Wesley?

“Non ha fatto bene, ha sbagliato sul piano tecnico. È un ragazzo che ha un bel motore, si vede”.

Ghilardi è entrato bene.

“È fermo da parecchio, non ha fatto la preparazione. Ma fa parte di quei profili giovani che possono crescere”.

Wesley e Rensch possono giocare insieme?

“Tutti e due a destra è difficile. Uno come terzino e uno come esterno? È un’idea”.

Ci saranno acquisti in attacco?

“Vedremo. È passato un mese dall’inizio della preparazione, ci sono ancora tre settimane di mercato, vedremo quello che succede”.