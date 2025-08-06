Stephan El Shaarawy ha parlato al termine dell’amichevole persa in casa dell’Aston Villa per 4-0. Le sue parole:

Differenza notevole con l’Aston Villa. Cosa vi lascia questa partita?

“Ci rende consapevole del fatto che dobbiamo lavorare ancora di più. Avevano un ritmo superiore, sono più avanti nella preparazione. Questo non ci dove togliere dalla testa il fatto di dover continuare a lavorare. Ovviamente non fa mai piacere perdere, anche se è un amichevole. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare di arrivare nella migliore condizione al campionato.”

A che punto è la Roma?

“Siamo in un punto in cui non dobbiamo pensare troppo al risultato”.

Quanto pesa la fascia da capitano?

“La fascia è un grande orgoglio, un onore. Devo pensare sicuramente a dare tutto, come d’altronde ho sempre fatto, con o senza fascia. È un gran riconoscimento, ne vado fiero. L’obiettivo è fare il meglio per la squadra e lavorare in maniera serena da qui a inizio campionato”.

C’è confusione per i tanti cambi di allenatore?

“No, nessuna confusione. Siamo ripartiti davvero, con un grande mister come Gasperini, con la mentalità di andare avanti e giocare con coraggio, avere tanta intensità per vincere la partita. Continuiamo a lavorare”.

Noti un clima diverso?

“C’è un clima sereno, siamo consapevoli che queste partite ci servono a capire come e dove migliorare. Sono partite di precampionato, cerchiamo di analizzare gli errori e migliorare”.