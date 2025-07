La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara a un’importante amichevole estiva contro l’Aston Villa, in programma mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 20:30 italiane (19:30 locali), presso il Pallet-Track Bescot Stadium di Walsall, in Inghilterra.

Il match, che rientra nella preparazione alla stagione 2025/26, sarà un’opportunità significativa per testare la squadra contro un avversario prestigioso come l’Aston Villa di Unai Emery, e rappresenta anche una bella occasione per i tifosi giallorossi di sostenere la Roma all’estero.

Biglietti: modalità di acquisto

Il club inglese ha comunicato ufficialmente le modalità per l’acquisto dei tagliandi, con una vendita libera aperta a tutti i tifosi, compresi quelli della Roma, a partire da oggi, 17 luglio 2025.

Fasi di vendita

Le fasi iniziali erano riservate agli abbonati e ai membri dell’Aston Villa.

La vendita libera è ora attiva per tutti.

Prezzi dei biglietti

Adulti: £15

Under 18: £5

Tifosi con disabilità: prezzo standard, con accompagnatore gratuito (previa registrazione)

Altri dettagli

Formato biglietti: esclusivamente digitale (eTicket)

Limite per transazione: massimo 10 biglietti per ordine

Scadenza vendita: fino a esaurimento posti o, al più tardi, fino alle ore 12:00 locali (13:00 italiane) di lunedì 4 agosto 2025

Dove acquistare i biglietti

È consigliabile acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali e affidabili:

Sito ufficiale dell’Aston Villa

Football Ticket Net – www.footballticketnet.it

Sports Events 365 – www.sportsevents365.it

Vista la grande richiesta prevista per un evento internazionale come questo, è raccomandato agire il prima possibile per assicurarsi un posto.

