Dopo il 2-0 rifilato al Lens, la Roma continua la sua preparazione al campionato con l’amichevole contro l’Aston Villa. La squadra di Gasperini, da diversi giorni si allena nel prestigioso St. George’s Park per mantenere la sua imbattibilità estiva. La sfida di stasera è stata la conferma che il lavoro da fare da Gasperini è ancora molto. Infatti il risultato tondo, 4-0 per gli uomini di Emery, è significativo di come manchi ancora qualcosa, e qualcuno, per avere una quadra che possa togliere soddisfazioni nel futuro.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (69′ Ghilardi), Mancini, Hermoso; Wesley (69′ Rensch), Koné (69′ Cristante), El Aynaoui, Angeliño; El Shaarawy (58′ Cherubini), Baldanzi (58′ Soulé); Dovbyk.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: Dybala, Soulé, Pellegrini, Ndicka.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Bogarde, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Malen, Rogers, McGinn; Watkins.

Allenatore: Unai Emery.

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: /

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: Bunedia (A), Ramsey (A), Watkins (A), Malen (A).

90′ – Termina la sfida tra Roma e Aston Villa. Giallorossi sopraffatti dai padroni di casa che vincono 4-0.

85′ – Gol dell’Aston Villa. Malen entra in area e calcia sul primo palo superando Svilar.

77′ – Entra Reale per Angelino.

69′ – Entrano Rensch, Ghilardi e Cristante. Fuori Wesley, Koné e Celik.

61′ – Incrocio dei pali di Soulè di mancino dopo un’ottima giocata di Dovbyk.

58′ – El Shaarawy esce ed entra Cherubini. Fuori Baldanzi e dentro Soulé.

55′ – Aloba salta la pressione calcia dal limite, ma non inquadra la porta.

53′ – Fuori Rogers e dentro Jimoh-Aloba per gli inglesi.

46′ – Inizia il secondo tempo senza cambi.

SECONDO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo con i giallorossi sotto di tre reti. Gol firmati da McGinn, Buandia e Watkins.

40′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione l’Aston Villa muove la palla e poi trova tutto solo in area Watkins che di testa cala il tris.

34′ – Intervento di Mancini che salva in angolo dopo una sgaloppata di 80 metri di Konsa.

27′ – Grande lancio di Mancini per ElShaarawy che stoppa e carica il destro, mura la difesa inglese.

17′ – Gol Aston Villa. Tielemans imbuca per Buandia che supera Svilar in uscita.

15′ – Gol dell’Aston Villa. Buendia supera Svilar direttamente da calcio di punizione.

6′ -Tiro El Ayanoui da fuori area sopra la traversa

1′- Inizia il match.

PRIMO TEMPO

LIVE –