Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, ha parlato in conferenza stampa in vista della prima gara di Premier League contro il Newcastle. L’ex Villareal ha parlato anche dell’interesse per Nicolò Zaniolo. La Roma rimane vigile e attenziona questa situazione: i giallorossi detengono una percentuale sulla rivendita. Queste le parole dell’allenatore:

“Zaniolo non è un attaccante. È versatile. Può giocare da punta, numero 7 o numero 10 ed è uno di quelli che abbiamo in lista, con le qualità che ha, per aiutarci. Fa parte del nostro elenco e ce ne sono altri”.