Paolo Assogna, intervenuto ai microfoni di Manà Manà Sport, ha fatto il punto sulla situazione economica della Roma, stretta nella morsa delle regole imposte dal Fair Play Finanziario. Secondo il giornalista, il club capitolino ha un traguardo ben definito: “Il club giallorosso dovrà necessariamente incassare entro il 30 giugno (18 milioni) per evitare sanzioni da parte della UEFA: un obiettivo economico preciso, da raggiungere con cessioni o entrate straordinarie.”

Assogna ha poi indicato un’altra possibile strada, alternativa alle cessioni, che potrebbe offrire un’importante boccata d’ossigeno ai conti della Roma. Al centro c’è una disputa legale tra la Lega Serie A e una società responsabile della distribuzione internazionale dei diritti televisivi. Se la questione si risolvesse a favore della Lega, i club, Roma compresa, potrebbero ricevere fondi extra non preventivati, ma in grado di fare la differenza per chiudere il bilancio in pareggio.

Un margine di manovra, dunque, esiste. E la soluzione potrebbe non passare per forza dalla partenza di giocatori importanti.