Assist del portiere. Lo schema Mirante rilancia la Roma

La Repubblica (M. Pinci) – Senza il pasticcio di Verona, oggi il discusso Fonseca, sempre in bilico da quando i Friedkin hanno rilevato la Roma da Pallotta, sarebbe terzo con gli stessi punti di Juventus e Atalanta. Il merito è anche di Antonio Mirante. Con un suo lancio lungo ha permesso ai giallorossi di sbloccare la gara contro la Fiorentina, dando il via all’azione del vantaggio romanista firmato Spinazzola. Il portiere ha ripetuto uno schema già sperimentato. Due assist di un portiere non sono comuni da vedere, eppure lo schema pare cosa rodata. Col Benevento un rilancio aveva messo Mkhitaryan in condizione di affidare a Dzeko il più comodo dei palloni da spedire in rete. Ieri è arrivato il bis. I lanci di Mirante sono la prova del cambio di filosofia: meno possesso palla, molto più contropiede. In attacco poi ci si affida ad un trio niente male: Pedro, Mkhitaryan e capitan Dzeko.