Assenti e velocisti agitano la vigilia dell’irascibile Mourinho

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Secondo i criteri di José Mourinho, riassumibili in “non si può passare da una Coppa all’altra”, la Roma si è già meritata l’Europa League 2023. E rimasta l’unica squadra ad aver affrontato la competizione fin dall’inizio – 12 partite, 6 vittorie, a pareggi e 4 sconfitte, 19 gol segnati e 10 subiti mentre il Bayer Leverkusen l’avversario di stasera), la Juventus e il Siviglia sono scesi dalla Champions. La Roma arriva alla partita con pochi punti conquistati nelle ultime giornate di serie A – solo 2 in 4 incontri – e con tanti cerotti. Sono sicuramente fuori Smalling, Karsdorp, Kumbulla, Llorente e El Shaarawy. Belotti ha giocato contro l’Inter grazie a un’infiltrazione, Wijnaldum sembra recuperato solo per la panchina, Dybala rientrato contro i nerazzurri per mezzora ma poi è stato praticamente solo gestito senza veri allenamenti.

L’avversario è di qualità: “Il Bayer è una delle più forti d’Europa in contro-piede. Difendono, aspettano che l’avversario perda palla e poi sono difficili da fermare, perché hanno giocatori veloci. Cinque o sei di loro potrebbero correre i 100 metri con Marcel Jacobs”.

Il futuro è invece un pallone buttato in tribuna: “Notizie sul Psg? Se mi cercano non mi hanno trovato, visto che non hanno parlato con me”.