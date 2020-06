Domenica alle 17:45 è in calendario la prossima sfida della Roma, al San Siro contro il Milan. I giallorossi oggi si sono ritrovati in sala video per studiare i rossoneri per un’ora. Successivamente hanno preso parte al normale riscaldamento, seguito da un focus tattico. Zaniolo e Pau Lopez non si sono allenati con i compagni. Domani pomeriggio, prima della partenza per Milano, è prevista la rifinitura.