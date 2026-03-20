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Ashley Cole: “De Rossi? Sapevo sarebbe riuscito a diventare allenatore”

Redazione
Pubblicato 5 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Ashley Cole: “De Rossi? Sapevo sarebbe riuscito a diventare allenatore”

Ashley Cole, ex terzino giallorosso tra il 2014 e il 2016 e da pochi giorni nuovo allenatore del Cesena, è tornato a parlare del suo passato nella Capitale durante un’intervista concessa a DAZN. L’ex nazionale inglese ha ripercorso i mesi trascorsi a Trigoria, soffermandosi in particolare sul rapporto con Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi e commentando l’inizio della carriera da tecnico dell’ex capitano romanista.

Di seguito le sue parole:

Ha ancora qualche contatto con i suoi ex compagni della Roma?
“Sì, un po’. Con Nainggolan, Holebas, un po’ con Florenzi e con De Rossi…”.

Ha seguito quello che sta facendo De Rossi in panchina?
“In spogliatoio mi sedevo accanto a lui e Florenzi. Mi hanno insegnato l’italiano, anche se non benissimo, e io ho insegnato loro l’inglese, specialmente a Florenzi. Erano bravi ragazzi, davvero”.

Si immaginava che De Rossi potesse diventare un allenatore?
“Sì, anche se è difficile. So che ora è al Genoa, ma è dura, è un mestiere difficile. Non è un lavoro facile quello che facciamo. Ma come persona, vedo che sa ottenere il meglio dai giocatori. Naturalmente è andato alla Roma e per me lì ha fatto bene: aveva uno stile diverso, mi piaceva guardare la sua squadra, ma a volte purtroppo non basta”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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