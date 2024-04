Intervistato ai microfoni di TV Play, il portiere dell’Ascoli, Emiliano Viviano, ha parlato di Gianluca Mancini. Queste le dichiarazioni dell’estremo difensore:

“Mancini è un bravissimo ragazzo e un giocatore forte, molto forte. Lo prenderei se fossi il Milan, l’Inter o la Juventus. Magari all’Inter c’è Pavard, ma lui è un giocatore di quel livello lì. Ne ho parlato con Daniele De Rossi e me lo ha confermato. Ci sono cose che ci balzano subito all’occhio: ha spesso atteggiamenti borderline ed è spesso litigioso, ma con la palla non è male, nello spazio ci sa fare. In marcatura è forte e fa gol. È un giocatore completo. Per anni si sono dette le stesse cose su Chiellini, che magari ti picchiava e poi faceva scusa con le mani”