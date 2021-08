Arteta blinda Xhaka, Tiago Pinto vira su Koopmeiners

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma non ha intenzione di mollare Xhaka, ma si sta guardando intorno. L’Arsenal non ha mai fatto un passo indietro rispetto alla richiesta di 25 milioni di euro e Pinto è partito da 15 cash arrivando fino a 18. Se la Roma ha deciso di non tenere Florenzi perchè ha 29 anni e guadagna quasi 4 milioni, non può spendere 25 milioni per un giocatore della stessa età.

In questa settimana Pinto si dedicherà alle uscite, poi cercherà di capire se ci sono i margini per continuare a trattare con l’Arsenal. Intanto pensa alle alternative. E’ stato seguito Douglas Luiz, ma non rientra nei parametri. Potrebbe riaprirsi la trattativa per Koopmeiners che è vicino all’Atalanta. Non sembra avere molte chance Delaney.