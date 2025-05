Ha alzato bandiera bianca Artem Dovbyk, in bilico fino a poco fa per la sfida di domani sera contro il Milan all’Olimpico. L’attaccante ucraino aveva accusato un fastidio muscolare nell’allenamento di ieri e, a seguito degli esami strumentali del caso, non è stato convocato da Ranieri per il big match. Ecco di seguito la lista dei disponibili: oltre al numero 11, che proverà a recuperare per l’ultima gara contro il Torino, assenti i già noti Dybala e Pellegrini.