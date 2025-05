Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Se il sonno porta consiglio allora Claudio Ranieri si sarà preso tutta la notte per decidere la formazione da schierare questa sera a Bergamo. Il tecnico è orientato a riproporre ancora una volta la formula col doppio attaccante, anche se la sorpresa è dietro l’angolo anche in virtù delle caratteristiche dell’Atalanta, quindi schierando Dovbyk e Shomurodov pronti a cercare gol da Champions.

Tutti convocati eccetto gli infortunati Dybala e Pellegrini. L’unico giocatore non al meglio è Gollini, motivo per cui Ranieri ha deciso di convocare anche Marcaccini, portiere della Primavera, insieme anche a De Marzi.

In difesa il terzetto titolare con Celik, Mancini e N’Dicka, con Soulé (in vantaggio su Saelemaekers) sulla fascia destra e Angeliño a sinistra. A centrocampo Koné e Cristante mezz’ali, con Paredes in vantaggio su Pisilli a chiudere il reparto.