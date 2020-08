Arsenal in pressing per Diawara

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Dall’Inghilterra insistono: l’Arsenal fa sul serio per Diawara. I Gunners, dopo aver rifiutato di pagare la clausola da 45 milioni di sterline per Thomas Partey dell’Atletico Madrid, sono tornati alla carica per il giallorosso e sembrano pronti a versare nelle casse della Roma 30 milioni di euro. Per il club sarebbe una ricca plusvalenza contando che è arrivato un anno fa dal Napoli per 21 milioni nell’operazione Manolas. Resta comunque in piedi l’ipotesi di uno scambio con Torreira che piace anche a Fiorentina e Torino. In uscita Riccardi su cui ci sarebbe il Milan, mentre è stato proposto Khedira di cui non convincono le condizioni fisiche.