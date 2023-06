Corriere della Sera (M. Col.) – Dopo Aouar e N’Dicka, Mourinho sta per avere il terzo rinforzo. È in chiusura con il Leeds l’operazione sul terzino danese Kristensen. Dopo aver raggiunto l’accordo con il giocatore, mancano dettagli per il passaggio in prestito dalla Premier alla Roma del gigante classe 1997. Con la stessa formula torna a Roma sempre dal Leeds Diego Llorente. Necessaria una cessione per far loro spazio in rosa: l’indiziato di partenza è Karsdorp che la Roma valuta 10-12 milioni. Dopo la vendita di Kluivert al Bournemouth, urge sistemazione per Gonzalo Villar che piace al Paok. la Roma chiede 6 milioni, i greci ne offrono 4.