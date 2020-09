Arriva Mayoral. La Roma sceglie il baby bomber

Corriere dello Sport (R.Maida) – Il mercato degli intermediari, delle parcelle e degli affari trasversali offre un’occasione affascinante alla Roma: si tratta di Borja Mayoral, attaccante classe ’97 del Real Madrid, che viene da due anni giocati nella Liga con la maglia del Levante. Nella scorsa stagione ha segnato 9 gol tra campionato e Coppa del Re. E adesso Zidane è disposto a lasciarlo andare via definitivamente, ad un anno dalla scadenza del contratto. La trattativa è cominciata mercoledì sera. Il Real Madrid nelle scorse settimane chiedeva 20 milioni, cifra che ha scoraggiato il Valencia. Ma adesso, con la finestra trasferimenti che si avvicina al gong, può liberarlo per una cifra di 10 milioni più bonus. Per lui è pronto un contratto fino al 2025 a 1,5 milioni netti a stagione. Con lui Fonseca conta di risolvere il problema del vice Dzeko e al tempo stesso investire su un profilo giovane con dei margini di miglioramento. Ragione per cui Fienga ha scaricato diverse opzioni, dal ritorno di Kalinic all’esperto Mitroglu del Marsiglia. Borja ha anche esperienza in Nazionale ed infatti ha partecipato ai successi anche delle giovanili spagnole: ha vinto l’Europeo Under 19 nel 2015 e l’Europeo Under 21 dello scorso anno. Lo spagnolo può giocare sia come centravanti che come seconda punta in un ipotetico 4-4-2. Ha sempre avuto una certa confidenza col gol, tanto che Zidane lo descrisse così: “Borja Mayoral è un ragazzo che segna ogni volta che tira in porta“.