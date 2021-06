Arriva il Mounager

Il Messaggero (S.Carina) – Dopo Totti ecco Mourinho. Entrambi Special: Francesco come calciatore, José da tecnico. Per tutta la carriera l’ex capitano della Roma si è affiancato alla dirigenza provando a convincere il giocatore di turno ad accettare il trasferimento in giallorosso. La lista è lunga: Buffon, Cannavaro, Pizarro, Ibrahimovic, Davids, Conte. Mourinho è appena arrivato ed è già sulla buona strada: la telefonata a Mkhitaryan, quella a Donnarumma, a Zaniolo senza contare quella torinese tra vecchi amici con Ronaldo.

Tutto ruota intorno a lui. L’esempio lampante è quello di Xhaka che ha detto: “Orgoglioso dell’attenzione“. Mourinho si avvia a recitare all’interno del mondo Roma diversi ruoli: tecnico, psicologo, operatore di mercato, stella polare per il marketing e la comunicazione. Intanto la telefonata a Mkhitaryan ha sortito gli effetti sperati. Ieri è finalmente arrivato il rinnovo del contratto.