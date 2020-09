Arriva Friedkin: disegna la Roma. Mercato, ds e nuovo stadio

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – A Trigoria raccontano che si sono intensificate le operazioni di pulizia perchè tutti vogliono che, quando arriveranno Dan e Ryan Friedkin, ogni cosa appaia al meglio. Pochi giorni fa il presidente ha detto: “Non vediamo l’ora di venire a Trigoria per continuare la conversazione con Fonseca e poi siamo impazienti di conoscere i giocatori“. Segno che non c’è solo l’idea di andare in tribuna per la prima, contro il Verona, o più tardi all’Olimpico, bensì con giorni di anticipo, per capire l’atmosfera che si respira. Non c’è una data fissata ed è possibile che il fine settimana sia il momento giusto per la loro prima apparizione giallorossa. Il presidente potrebbe fare il primo blitz per poi tornare per il campionato, modulando il suo soggiorno in base all’agenda. Sono possibili incontri con Malagò, Gravina e Raggi visto che entro l’anno lo Stadio dovrebbe avere il via libera. Un capitolo a parte riguarda Totti. A Trigoria è piaciuta l’intervista di qualche giorno fa. Una cosa è certa: l’ex dirigente rientrerebbe soltanto con un ruolo operativo e non solo come semplice bandiera. Molto più stringente la scelta del nuovo direttore sportivo.