Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Un giovane e un esperto, José Mourinho vuole due attaccanti. Il tecnico ha preso atto della trattativa e dell’operazione per il ventenne Marcos Leonardo ma continua a chiedere un altro centravanti uno con qualità e che sia pronto per l’inizio della stagione, il favorito è Morata il secondo nome della lista Marko Arnautovic. Mou lo ha chiesto come alternativa a Morta. Pinto ha avuto contatti con il fratello del giocatore austriaco per capire la disponibilità al trasferimento e la fattibilità dell’operazione. Lo stesso Arnautovic lo scorso 11 luglio è stato a Roma, tra vacanze e chissà se anche per un incontro di mercato il gradimento del tecnico va naturalmente a scontrarsi con la voglia del Bologna di tenerlo.