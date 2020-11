Leggo (F. Balzani) – Una Armenian Rhapsody per una scalata che fa sognare. In un pomeriggio la Roma supera Inter, Juventus ed Atalanta e si piazza al terzo posto insieme al Napoli. Quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato, grazie alla vittoria in casa del Genoa targata Mkhitaryan. L’armeno realizza una tripletta, annientando i rossoblù che trovano nella ripresa il momentaneo pareggio grazie a Pjaca. La Roma dimostra, anche senza Dzeko e con il forfait di Spinazzola dopo un quarto d’ora di gioco, di saper dominare l’incontro. Il vantaggio arriva all’ultimo secondo del primo tempo, con un colpo di testa del numero 77 su calcio d’angolo battuto da Veretout. Dopo il gol dei padroni di casa, la squadra di Fonseca dimostra di saper reagire. Il portoghese azzecca la mossa: out Mayoral e Mkhitaryan punta centrale. Dopo 7 minuti l’armeno riceve in area da Bruno Peres e firma il sorpasso. Sul finale, arriva anche la terza rete, la più bella in mezza rovesciata.