Armenia-Liechtenstein 1-1, gol su rigore per Mkhitaryan

Nell’ultimo impegno con la Nazionale armena prima di rientrare a Trigoria, Henrikh Mkhitaryan è partito titolare. Per la sfida contro il Liechtenstein pareggiata per 1-1 – il commissario tecnico Joaquin Caparros ha deciso di far partire Micki – capitano del Collettivo – nuovamente dal 1′. L’Armenia ha provato a mettersi velocemente alle spalle la pesante sconfitta (6-0) subita contro la Germania nell’ultimo impegno, ugualmente valevole per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Mkhitaryan è stato decisivo per i suoi segnando su rigore alla fine del primo tempo.