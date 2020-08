Armenia in black list, Mkhitaryan resta a casa

Il Messaggero – Henrikh Mkhitaryan non è stato convocato per le partire della nazionale armena in Nations League contro Macedionia ed Estonia. Il motivo della mancata chiamata è stato spiegato dal CT armeno Caparros: “Ho parlato con Henrikh al telefono e mi ha detto che al momento non può unirsi alla Nazionale. Ha promesso che farà di tutto per esserci per le partite che giocheremo a ottobre“. Questa scelta del giocatore della Roma, è da ricercare nel fatto che l’Armenia è nella “black list” per il governo italiano, per evitare il contagio da Coronavirus.