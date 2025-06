Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, ha commentato in conferenza stampa le voci di un possibile ritorno di Leandro Paredes al Boca Juniors. Le sue parole:

“Se torna, valuteremo solo la sua prestazione. Punto e basta. Non importa dove giochi, è importante che giochi. Un suo ritorno sarebbe spettacolare per il calcio argentino così come lo è stato il ritorno di Ángel Di María al Rosario Central”.