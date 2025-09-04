Momenti di tensione durante la partita di campionato tra Aldosivi e Boca Juniors, vinta 2-0 dagli Xeneizes in trasferta. Tra i protagonisti della rissa in campo c’è stato anche Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma, tornato in patria dopo l’addio al club giallorosso. La situazione ha animato il match, trasformando un episodio di gioco in un parapiglia che ha coinvolto diversi calciatori di entrambe le squadre.

Secondo quanto riportato da SportItalia, il centrocampista argentino ha reagito in maniera dura a un contatto con il difensore Cabral, afferrandolo per il collo e scatenando una colluttazione. L’arbitro è intervenuto prontamente, ammonendo entrambi i giocatori e riportando la calma in campo, evitando così conseguenze più gravi. L’episodio ha messo in evidenza la tensione del match e il carattere deciso dell’ex giallorosso.