Cambio di programma per l’Argentina. L’amichevole contro Porto Rico, inizialmente in calendario per il 13 ottobre a Chicago, è stata rinviata di un giorno: si giocherà il 14 ottobre a Miami. Una modifica apparentemente minima, ma che rischia di avere effetti importanti anche sulla Serie A.
Secondo quanto riportato da Tyc Sports, la decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico e sicurezza, legati alle proteste in corso a Chicago.
Per l’Inter, però, la notizia non è delle migliori. Il capitano Lautaro Martínez dovrà infatti rientrare in Italia con un giorno di ritardo, e arriverà a Milano non prima di giovedì 16 ottobre, appena due giorni prima del big match dell’Olimpico contro la Roma, in programma sabato 18 ottobre.
Una situazione che obbligherà Chivu a monitorare con attenzione le condizioni fisiche del suo attaccante, valutando se schierarlo dal primo minuto o gestirne il minutaggio.
Un semplice spostamento di data che, a pochi giorni dalla ripresa del campionato, rischia di diventare un piccolo caso per i nerazzurri.