Nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 l’Argentina è scesa in campo questa notte contro l’Ecuador. La Seleccion si è aggiudicata la partita per 1-0 grazie al solito Leo Messi, ancora decisivo con una punizione perfetta. Leandro Paredes, unico giocatore della Roma convocato, ha iniziato la partita dalla panchina ed è entrato al minuto 77, prendendo il posto di Mac Allister. Paredes è stato poi ammonito dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo.