Argentina, Dybala: “Di nuovo a casa con la nostra gente”

Dopo la 27ª giornata di Serie A, ci sarà la sosta per le Nazionali. Diversi i giallorossi convocati, tra questi anche Paulo Dybala impegnato con la Nazionale Argentina. Sarà convocato dal Ct Scaloni per le due gare in programma: quella del 23 marzo contro Panama e il 28 marzo contro il Curacao. Dybala per il suo ritorno pubblica uno scatto su Instagram dove posa negli spogliatoi insieme Messi, Di Maria, De Paul, Paredes, Lo Celso e Otamendi. Nella didascalia della foto si legge: “Di nuovo a casa con la nostra gente”.