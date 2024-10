Finisce con una vittoria la pausa nazionali di Leandro Paredes. Infatti la sua Argentina ha schiantato 6-0 la Bolivia, nel decimo turno valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il numero 16 giallorosso è entrato al 66′ a partita già chiusa. Per i campioni del mondo sono andati in gol: Messi con una tripletta, Lautaro Martinez, Alvarez e Almeda.

Foto: [Hector Vivas] via [Getty Images]