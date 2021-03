Areola e quel contatto nato da Mkhitaryan

Corriere dello Sport (R.Maida) – Il mercato è spesso una questione di incroci diplomatici. E così la Roma, che ha bisogno di rinnovare il contratto in scadenza di Mkhitaryan, ha accettato di discutere con il procuratore il possibile ingaggio di Alphonse Areola, portiere del Psg ora in prestito al Fulham. Del resto Pau Lopez non convince e va sostituito. Raiola ha proposto il “suo” nome, non potendo certo proporre Donnarumma. Ma Areola non è l’unico portiere che Tiago Pinto considera.

Anzi, Gollini dell’Atalanta è un nome da considerare, almeno quanto Musso dell’Udinese. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti su tutti e due i fronti. Ma il giro di giostra prosegue anche perché tutti nel mondo del calcio sanno che a Trigoria cercano portieri: uno potrebbe tornare dall’Everton (ma Ancelotti vorrebbe tenerlo) ed è Robin Olsen. Ma la Roma ha già in organico il brasiliano Fuzato, che è un ’97 e può restare come secondo al posto di Mirante, che andrà via a 38 anni tra le polemiche.