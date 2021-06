Arbitri, cambio designatore per la Serie A: Rocchi al posto di Rizzoli

Deve soltanto diventare ufficiale, ma la Serie A, sotto il punto di vista della designazione degli arbitri, cambia pelle. Al posto di Nicola Rizzoli è pronto a subentrare Gianluca Rocchi. Il nuovo presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, sta prendendo tempo per sistemare tutti i pezzi del puzzle.

Leggi anche: Revoca del pubblico interesse, slitta la discussione

E’ stata bocciata, quindi, l’idea di mettere un doppio designatore: Rizzoli per gli arbitri e Rocchi per il VAR. Questo avrebbe consentito un passaggio più soft a fine anno. Un ruolo lo avrà sicuramente anche Domenico Messina. Trentalange aveva pensato proprio a lui come designatore, ma la FIGC aveva bisogno di un volto nuovo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.