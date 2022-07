Apre Smalling, Volpato ne fa due

Il Messaggero (G.Lengua) – La Roma segna cinque gol al Trastevere nel primo test stagione, ma senza Zaniolo in campo. Nicolò è rimasto fuori a causa della lombalgia, ma l’entourage non conferma. Ha aperto le marcature Smalling nel primo tempo con una rete di testa da calcio d’angolo. Positiva la prestazione di Volpato che nel secondo tempo ha messo a segno una doppietta, un messaggio a Mourinho che lo ha lanciato la scorsa stagione, ma che potrebbe perderlo per situazioni di mercato.

In rete anche Shomurodov, ma nella seconda frazione ha sbagliato un rigore. Con l’occasione hanno esordito anche i nuovi acquisti Svilar e Matic: il portiere ha disputato i primi 45 minuti, l’ex United ha diretto il centrocampo nel secondo tempo. Un primo test per riprendere confidenza con i tempi di gioco dopo un mese di stop. Il secondo marcatore è stato El Shaarawy, con lui in attacco c’erano Carles Perez e Felix. A centrocampo è tornato titolare Veretout, con lui Faticanti. Nei secondi 45 minuti si è rivisto anche Kluivert.