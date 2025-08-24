Il Corriere dello Sport (U. Trani) – Hermoso, inizialmente scaricato e girato in prestito al Bayer Leverkusen, torna protagonista nella Roma di Gasperini, debuttando titolare nella vittoria contro il Bologna. Il tecnico lo elogia come serio e abituato ad alti livelli, sottolineando che non ha saltato allenamenti nonostante lo stop di quattro mesi per infortunio. Pur essendo stato indicato come partente, Hermoso si è conquistato il posto in campo grazie a determinazione e prestazioni. Schierato a destra, sfrutta il suo mancino per impostare e salire in centrocampo, parte della strategia tattica di Gasperini. Dopo aver vinto il ballottaggio con Kumbulla, gioca la partita per intero, dimostrando la sua rivalutazione all’interno della squadra. Dopo una stagione passata con sole 13 presenze e pochi minuti, Hermoso torna a essere protagonista, ricevendo applausi dai tifosi invece di fischi.