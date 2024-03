Intervistato ai microfoni di Dazn, Aouar ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Fiorentina-Roma. Queste le parole dell’autore del primo gol giallorosso:

De Rossi ha detto che forse vi trovate meglio con la difesa a 4.

“Per noi è lo stesso, dobbiamo giocare bene con qualsiasi modulo, siamo professionisti e dobbiamo essere sempre pronti”.

Cos’è cambiato dal tuo arrivo ad ora?

“Dopo la Coppa d’Africa ero un po’ in difficoltà mentalmente. È stato difficile per il mio paese ma dopo mi sono allenato, il mister ha parlato molto con me e mi ha detto di fare molto meglio nell’intensità e in tante cose. Mi alleno ogni giorno per essere pronto se il mister ha bisogno di me. Sono pronto a tutte le possibilità e spero di aiutare questa squadra”.

Cos’è mancato e cosa manca per rivedere il vero Aouar, in Italia ancora non ti abbiamo visto. Hai dimostrato di essere di altissimo livello.

“Si l’anno scorso era una stagione molto difficile per me per tante cose, di cui non voglio parlare. Devo lavorare ogni giorno per essere pronto fisicamente, devono anche conoscere questo nuovo campionato che è molto diverso dalla Francia, più tattico. Ho bisogno di un po’ di tempo ma poco a poco cercherò di essere pronto per questa squadra, per questo club, è una grande opportunità per me essere qui, farò tutto per essere pronto, per i tifosi e per il mister”.

Perché sul gol di Llorente avevi in mano la mascherina di Ndicka?

“Lui non vedeva bene con la maschera e quindi gli ho detto di darmela perché era meglio così. Poi ha fatto l’assist, quindi avevo ragione”.

Ci racconti la crescita della squadra nel secondo tempo?

“Credo che eravamo in difficoltà nei duelli e quindi avevamo bisogno di mettere un po’ di presenza fisica. Per questo ho caricato i miei compagni e ho detto che dovevamo fare meglio”.